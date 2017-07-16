В пятницу "Единство" рассмотрело этот вопрос на правлении партии. Председатель партии Андрис Пиебалгс заявил, что процесс переговоров по реформе проходил тяжело, но это шаг в правильном направлении.

Пиебалгс не согласен с мнением президента Банка Латвии Илмара Римшевича, что из хорошо задуманной реформы получился "пшик", потому что реформа уменьшит неравенство жителей Латвии.

Как свидетельствует имеющийся в распоряжении агентства LETA проект документа, предложенный Союзом "зеленых" и крестьян, законы о налоговой реформе предусмотрено рассматривать в срочном порядке, а также не подавать предложений с негативным фискальным влиянием. Предусмотрено также согласие партнеров по коалиции с тем, что премьер организует разработку нового закона о финансировании медицины с моделью долгосрочного финансирования и принципами страхования здоровья. Проект должен быть разработан до рассмотрения в правительстве бюджета 2018 года.

"Единство" подпишет это соглашение, а также внесет отдельные предложения, но без негативного фискального влияния.