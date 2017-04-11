Правительство Латвии одобрило план повышения безопасности дорожного движения на 2017-2020 гг., для реализации которого необходимо 14,17 млн евро, сообщили агентству LETA в Кабинете министров.

Как подчеркивает Министерство сообщения, план касается каждого жителя Латвии. Число погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в Латвии все еще значительно превышает показатели других стран ЕС.

План повышения безопасности дорожного движения на 2017-2020 гг. разработан в соответствии с основными положениями развития транспорта на 2014-2020 гг. Главная цель плана — к 2020 году добиться сокращения числа погибших и тяжело пострадавших в ДТП на 50% по сравнению с 2010 годом.

План повышения безопасности дорожного движения предусматривает четыре направления деятельности: превентивные меры, просвещение и информирование участников дорожного движения, улучшение дорожной инфраструктуры, улучшение оснащения спасательных служб, уменьшение количества и предотвращение ДТП и их последствий.

5,95 млн евро из необходимой для выполнения плана суммы составят средства госбюджета, 4,3 млн евро — дивиденды Дирекции безопасности дорожного движения, 3,9 млн евро — средства от обязательного страхования транспортных средств.

В подготовке и реализации плана участвуют МВД, Минобразования, Минсообщения и подведомственные им структуры, Минздрав, департамент сообщения Рижской думы, Госбюро судебных экспертиз Минюста, Латвийский союз самоуправлений, неправительственные организации. Следить за выполнением плана будет Совет по безопасности дорожного движения.