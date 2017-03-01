В разработанном Госканцелярией плане реформ в системе госуправления рекомендовано уменьшить число работников госуправления на 7-10% и повысить потолок зарплаты до 80% зарплаты, которая платится в частном секторе.

План Госканцелярия представила в среду комиссии Сейма по государственному управлению.

Госканцелярия рекомендует ликвидировать большую часть вакансий, заморозить создание новых штатных мест в ближайшие три года, а также уменьшить количество работающих на 7-10%.

В каждом учреждении следует ежегодно достигать экономии 2% расходов на содержание. Половина сэкономленных средств будет оставлена в распоряжении учреждений, а другая часть направлена на содержание государственных ИТ-систем.

План предусматривает пересмотр нынешней политики зарплат в госучреждениях — за счет внутренней экономии планируется повысить потолок зарплат до 80% зарплат, выплачиваемых в частном секторе. Система премий и доплат также будет пересмотрена.

Госканцелярия рекомендует пересмотреть функции маленьких учреждений, стремясь к централизации.