Во вторник правительство приняло поправки к прейскуранту платных услуг Госполиции, предусматривающие их существенное удорожание.

Охрана порядка сотрудником Госполиции на публичных мероприятиях, организуемых частными лицами, будет стоить 22 евро в час вместо нынешних 8 евро, бойцом спецбатальона — 25 евро в час вместо 14 евро, а использование автомобиля полиции — 19 евро в час вместо нынешних 16 евро.

Кроме того, вводятся две новые услуги: сравнение двух ДНК для установления отцовства (97 евро) и запись на диск фотографий и видеороликов, сделанных на месте происшествия или месте нарушения правил дорожного движения (18 евро).