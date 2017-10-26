Стремительно выросла сумма выписанных штрафов автоводителям, которые проигнорировали требования и не заплатили 2 евро за въезд в Юрмалу. Общая сумма штрафов за сезон составила рекордные 5 млн евро. И только сейчас многие владельцы машин получают извещения о наказании, сообщает передача "900 секунд" телеканала LNT.

В этом сезоне зафиксировано больше нарушений по объективным причинам. У границы Юрмалы установлено специальное оборудование, которое считывает номерные знаки машин. Затем информация сравнивается с базой данных, куда внесены номера транспортных средств, владельцы которых могут бесплатно въезжать в Юрмалу или приобрели пропуск.

Нашлись водители, которые 50, 60 и даже 70 раз въезжали в город без оплаты. Они могут получить штрафы на сумму до 4 000 евро.

Но есть рекордсмен. Это таксист, который не заплатил за сезон въезд в Юрмалу аж 200 раз. Суммы выписанного штрафа — около 10 000 евро.