В ночь на 11 марта уровень воды в Даугаве немного снизился, но в Плявиняс он все еще превышает критическую отметку, после которой начинается наводнение, свидетельствуют данные Латвийского агентства окружающей среды, геологии и метеорологии.

В 5.30 утра 11 марта уровень воды на Плявиньской станции метеонаблюдений составил 11,67 метра — на 13 см меньше, чем вечером 10 марта, но на 57 см больше критической отметки.

Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии сообщает, что в настоящее время уровень воды в Даугаве возле Плявиняс падает на 2 см в час. В девять часов утра он составлял 11,6 метра, что примерно на полметра выше отметки затопления.

Самый высокий уровень воды в Плявиняс был около полуночи — 11,85 метра.

Уровень воды в реке снижается и на других ее участках.

Хотя за ночь уровень воды в Даугаве немного упал, в Плявиняс по-прежнему подтоплено несколько зданий, в том числе Центр молодежных инициатив и музыкальная школа, сообщила агентству LETA руководитель Плявиньской краевой думы Гунта Жилде.

В целом вода окружила 5-6 зданий. Жильцы подтопленных частных домов переселились к друзьям и знакомым или перебрались на второй этаж. Вода вплотную подступила еще к нескольким домам, так как в отдельных мелких притоках также повысился ее уровень.

С учетом того, что уровень воды в Даугаве постепенно снижается и течение не приносит новых масс льда, ситуация в городе оценивается как стабильная.

Как сообщалось, вечером 10 марта воды Даугавы подтопили в Плявиняс несколько муниципальных зданий и частных домов. Эвакуация людей не потребовалась.

Вверх по течению от Плявиняс — на участке от моста в Зельки до Даугавпилса — уровень воды с вечера пятницы снизился на несколько сантиметров, а в Екабпилсе упал на 23 см до 6,13 метра. В Краславском крае уровень воды в реке ночью не изменился.