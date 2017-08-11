В рамках реализуемого Государственным агентством занятости (ГАЗ) проекта фондов ЕС "Молодежные гарантии" к настоящему времени поддержку получили 14,616 тыс. молодых безработных, сообщила сегодня на пресс-конференции директор ГАЗ Эвита Симсоне.

До 2018 года планируется обеспечить поддержку 19 тыс. безработных в возрасте от 15 до 29 лет.

Чаще всего молодые люди сталкиваются с безработицей из-за недостаточного уровня образования — лишь 16% участвующих в мероприятиях проекта занятости безработных имеют высшее образование. У 32% молодых безработных было среднее профессиональное, у 26% — среднее общее, у 23% — основное образование, у 3% уровень образования ниже основного.

Как отметил на пресс-конференции министр благосостояния Янис Рейрс, проект "Молодежные гарантии" помогает разорвать заколдованный круг, когда молодой человек не может получить работу, так как у него нет опыта, а опыт он не может получить, так как не может найти работу.

В Латвии проект "Молодежные гарантии" был настолько успешным, что ЕС приостановил его дальнейшее финансирование, поскольку оно предусмотрено для стран ЕС, где уровень молодежной безработицы выше среднего в ЕС. В Латвии молодежная безработица снизилась до 18%, что ниже среднего показателя в ЕС, напомнил Рейрс.

Проект продолжится на национальном уровне, то есть финансирование будет выделено из средств госбюджета, так как он очень важен для Латвии, добавил он.

Общее финансирование проекта "Молодежные гарантии" в 2014-2018 гг. составляет 33,977 млн евро, с 2014 года до первой половины 2017 года на реализацию проекта было направлено 21,781 млн евро, что составляет 64% бюджета "Молдежных гарантий".