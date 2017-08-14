С 2004 года по софинансируемой ЕС программе бесплатного распределения молока "Школьное молоко" выдано более 29 тысяч тонн молочных продуктов на сумму 17,9 млн евро, сообщает Министерство земледелия.

В рамках программы "Фрукты для школы" с 2010 года выдано 4528 тонн овощей и фруктов стоимостью 6,9 млн евро.

В программе "Школьное молоко" в прошлом учебном году участвовало 1083 учебных заведения, 235 447 учащихся и воспитанников детских садов, что составляет 83% целевой аудитории. В программе "Фрукты для школы" участвуют 780 учебных заведений или 173 028 учеников, что составляет 99% целевой аудитории.

Минземледелия сообщает, что обе программы стали популярны. Если в 2004/2005 учебном году в программе распределения молока участвовали 13 учебных заведений, то в 2016/2017 учебном году уже 1083. В программе "Фрукты для школы" в 2010/2011 учебном году участвовали 537 учебных заведений, в 2016/2017 учебном году - 780.

Со следующего учебного года программы будут объединены. Молочные продукты будут выдаваться одному ребенку порцией до 250 миллилитров, а фрукты и овощи - порциями в 100 граммов.