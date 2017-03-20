Полиция Айзкраукле, рассмотрев заявление родителей в связи с заболеванием маленького ребенка легионеллезом, возбудила уголовное дело о халатности, сообщили в Госполиции.

Родители младенца призвали полицию оценить ответственность лиц, занимающихся поставкой и подогревом воды. Конкретные лица, допустившие халатность, устанавливаются.

Как сообщалось, Центр профилактики и контроля заболеваний подтвердил, что в водопроводе в многоквартирном доме в Айзкраукле распространились бактерии легионеллы. Болезнь констатирована у ребенка, проживающего на ул. Лачплеша, 9. Бактерии обнаружены как в подвальных трубах, так и в самой квартире. Сигналов от других жильцов о возможном заражении не получено.

Всего на данный момент три случаев заболевания легионеллезом в этом году констатировано в Риге, по три — в Видземском и Земгальском предместье, по одному — в Курземском и Центральном районах. В прошлом году было зарегистрировано 24 случая заболевания легионеллезом.

Минздрав разработал предложения к правилам, которые предусматривают обязанность управляющих жилыми домами обеспечить во внутренних водопроводах домов горячую воду определенной температуры. Температура горячей воды в квартирах должна быть не ниже 55 градусов, а температура холодной воды — ниже 20 градусов. Также управляющие будут обязаны обеспечить постоянную циркуляцию горячей воды и изоляцию водопроводных труб и резервуаров.

Чтобы не допустить заболевания жильцов легионеллезом, управляющие домами должны будут регулярно проводить обследование состояния внутреннего водопровода и предотвращать факторы риска.

В свою очередь в случае обнаружения в системе водоснабжения жилого дома бактерий управляющий будет обязан немедленно предупредить об этом жильцов и сообщить о мерах, которые будут предприняты, чтобы предотвратить риск заражения.