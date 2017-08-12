По техническим причинам закрыт Центральный железнодорожный вокзал в Риге

LETA |





Foto: LETA По техническим причинам сегодня утром закрыт Центральный железнодорожный вокзал в Риге, сообщает предприятие Pasažieru vilciens. Поезда курсируют от и до станций Торнякалнс, Земитаны и Яняварты.

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