В субботу с 9 часов утра по всей Латвии проходит традиционный Большой субботник, в ходе которого каждый может убрать одно из официально зарегистрированных мест или самостоятельно выбранное место.

Официально субботник продлится до 15 часов дня, но можно убирать территорию и в любое удобное для себя время. По традиции, многие латвийские школы начали приводить в порядок свои территории за день или два до официальной даты субботника.

Во время Большого субботника планируется очистить от мусора обочины дорог, леса, окрестности исторических мест и др. Всего в Латвии официально зарегистрировано 1765 мест, где будет проходить субботник. Здесь будут выдавать мешки для мусора (в этом году они белого цвета), а также находиться координатор субботника.

Премьер-министр Марис Кучинскис принимает участие в уборке Валмиерской эстрады. Президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой Иветой Вейоне отправились в Кокмуйжский парк в Коцени.

В прошлом году в Большом субботнике приняло участие 190 тыс. человек, повторив таким образом рекордную явку в 2011 году. При этом участники субботника убирали не только официально зарегистрированные места, которых было 1750, но и другие территории.

Патроном Большого субботника является президент государства.