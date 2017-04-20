Воспитанники Елгавского детского дома были отосланы в другие детские учреждения, в том числе и находящиеся в Латгалии. Информацию об этом в передаче "900 секунд" на телеканале LNT подтвердила глава Инспекции по защите прав детей (VBTAI) Илона Кронберга.

Кронберга объяснила, что в Елгавском детском доме официально зарегистрированы 49 детей, десять из них живут в различных интернатах. Она упомянула, что одна из таких школ — это Адамовская специализированная школа-интернат в Резекне, еще одна находится в Риге. "Дети отсылались и в Латгалию, такие факты действительно подтверждаются", — добавила она.

Сейчас возбуждены три дела по факту административного нарушения. Если в Елгавском детском доме будут выявлены уголовно наказуемые действия, то Инспекция по защите прав детей (VBTAI) обратится в полицию.

Директор инспекции отметила, что нельзя исключить схожих фактов и в других детских домах. Илона Кронберга добавила, что инспекция регулярно выполняет проверки во всех учреждениях, где содержатся дети. Результаты очень различны, имелись случаи, когда кое-кто привлекался к ответственности и выявлялись интересные факты.

По словам Кронберги, о том, что воспитанники детских домов находятся в других местах, стало известно не сегодня и не на прошлой неделе, а гораздо раньше. Решение проблемы должно быть мультифункциональным. Кроме того, следует учитывать, как эта система финансируется — функционирует ли она в интересах детей.