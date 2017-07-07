Пограничники запретили попавшему в "черный список" российскому моряку спускаться с борта

Foto: DELFI Служба Погранохраны запретила ступать на землю Латвии моряку из России, который прибыл в Рижский порт на одном из судов. Как сообщает LETA, выяснилось, что ему запрещен въезд в зону Шенгена. Поэтому было принято решение потребовать от капитана судна, чтобы тот проследил: во время пребывания в порту моряк должен оставаться на борту.

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