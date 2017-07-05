Если у жителей города есть видеозаписи с камер, установленных на рабочем месте, на доме или с автомобильных видеорегистраторов, то их просят отправлять по адресу puikaliepaja@iem.gov.lv. Размер файла не должен превышать 90 мегабайт.
Если мальчик, похожий на пропавшего Ивана, зафиксирован камерами видеонаблюдения в других городах, записи также просят отправлять на этот адрес, указав дату, время и место, а также свой номер телефона.
Видеоматериалы также можно записать на карту памяти и передать для копирования в Курземское управление Госполиции в Лиепае, на ул. Бариню, 3.
Полиция также продолжает просматривать видеоматериалы с городских камер видеонаблюдения.
Как сообщалось, Госполиция подключила к поискам пропавшего в Лиепае пятилетнего Вани Берладина водолазов. Поиски также продолжают полицейские и военнослужащие. Полиция не комментирует версии исчезновения мальчика.
Заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила в воскресенье около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул. Павилостас в Лиепае и пропал.
Согласно опубликованному полицией в Facebook изображению с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей мальчика в день, когда он вышел из своего дома в Лиепае, на ребенке была синяя спортивная куртка с белым рисунком спереди, с капюшоном, серая футболка (верхняя часть светлее нижней, посередине горизонтальная линия), темные спортивные брюки и бежевые босоножки.
Рост Ивана — 120 сантиметров, среднего телосложения, с короткими светлыми волосами. Глаза голубые.
Всех, у кого есть какая-либо информация о Ване, просят сообщить по телефону 110.