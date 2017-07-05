Госполиция в сотрудничестве с Информационным центром Министерства внутренних дел создала почтовый ящик, на который лиепайчане могут отправлять видео, снятое в городе и окрестностях начиная с 30 июня, если на них замечен похожий на Ваню ребенок, сообщили в Госполиции.

Если у жителей города есть видеозаписи с камер, установленных на рабочем месте, на доме или с автомобильных видеорегистраторов, то их просят отправлять по адресу puikaliepaja@iem.gov.lv. Размер файла не должен превышать 90 мегабайт.

Если мальчик, похожий на пропавшего Ивана, зафиксирован камерами видеонаблюдения в других городах, записи также просят отправлять на этот адрес, указав дату, время и место, а также свой номер телефона.

Видеоматериалы также можно записать на карту памяти и передать для копирования в Курземское управление Госполиции в Лиепае, на ул. Бариню, 3.

Полиция также продолжает просматривать видеоматериалы с городских камер видеонаблюдения.

Как сообщалось, Госполиция подключила к поискам пропавшего в Лиепае пятилетнего Вани Берладина водолазов. Поиски также продолжают полицейские и военнослужащие. Полиция не комментирует версии исчезновения мальчика.

Заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила в воскресенье около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул. Павилостас в Лиепае и пропал.

Согласно опубликованному полицией в Facebook изображению с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшей мальчика в день, когда он вышел из своего дома в Лиепае, на ребенке была синяя спортивная куртка с белым рисунком спереди, с капюшоном, серая футболка (верхняя часть светлее нижней, посередине горизонтальная линия), темные спортивные брюки и бежевые босоножки.

Рост Ивана — 120 сантиметров, среднего телосложения, с короткими светлыми волосами. Глаза голубые.

Всех, у кого есть какая-либо информация о Ване, просят сообщить по телефону 110.