В ряде страна Европы рассматривают возможность сбора и анализа данных пассажиров водных судов и международных автобусных рейсов, но Полиция безопасности (ПБ) считает, что в Латвии решение о контроле за такими пассажирами должно основываться на всеобъемлющем анализе рисков и деятельности террористов.

На этой неделе Сейм в окончательном чтении принял закон об обработке данных пассажиров воздушных судов, предусматривающий создание регистра данных авиапассажиров в целях борьбы с терроризмом и преступностью.

В ПБ агентству LETA пояснили, что уже создали специальное структурное подразделение, которое будет заниматься обработкой данных авиапассажиров, и на эти цели выделено соответствующее финансирование. Планируется, что закон вступит в силу 3 апреля 2017 года.

На вопрос, нужен ли закон, который предусматривал бы обработку данных пассажиров водных судов, в ПБ четкого ответа не дали, отметив лишь, что в некоторых странах Европы оценивается возможность начать сбор, обработку, хранение и анализ данных пассажиров разных видов транспорта. Например, скорых поездов, водных судов и международных автобусных рейсов.

"Решение о контроле за пассажирами, передвигающимися другими видами транспорта, должно основываться на всеобъемлющем анализе рисков и деятельности террористов, чтобы можно было выявлять не только боевиков, но и людей, которые совершили, совершают или только планируют совершить тяжкие преступления", — отметили в ПБ.