Государственная полиция подозревает, что пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора в Юрмале произошел в результате умышленного поджога, заявил журналистам после заседания совета по кризисному управлению начальник Государственной полиции Интс Кюзис.

Госполиция еще в пятницу сообщила, что по факту пожара начат уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона — о загрязнении земли, лесов и вод и загрязнении атмосферного воздуха.

Как сообщил Кюзис, подозреваемых по делу пока нет, но есть достаточные основания считать, что имел место поджог. "Мы расследуем два преступных деяния — преступление против окружающей среды и умышленный поджог", — сказал начальник Госполиции.

Крупный пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора в Слоке произошел 18 июня. Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 000 квадратных метров.