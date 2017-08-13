Деревья попадали и на улицах, и в дюнах. Несколько деревьев упали на дома и автомобили.

В настоящее время по всему городу продолжается расчистка улиц. Работники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) ночью убрали деревья на главных улицах, а на небольших улицах деревьев еще много. В работе по расчистке участвуют также работники городского коммунального хозяйства и сами горожане.

В Саулкрастской думе в понедельник, 14 августа, состоится заседание, на котором будет обсуждаться причиненный грозой ущерб.

Из-за грозы в Саулкрасты было нарушено движение поездов, так как на железнодорожные линии упало несколько деревьев, которые заблокировали движение в обоих направлениях - как в Саулкрасты, так и в Ригу. Движение удалось восстановить только ближе к полуночи.