Как сообщалось ранее, поставщик автомобилей A26 подал полиции подтверждение от производителя о том, что поставляемые автомобили соответствуют требованиям EURO 6, т.е. производят пониженное количество выбросов. В то же время в Дирекции безопасности дорожного движения они зарегистрированы как автомобили с двигателями EURO 5.

Уже выявлен ряд нарушений — поставщик отошел от условий договора, а представители закупщика, возможно, могли совершить дисциплинарные нарушения.

Письмо от французского производителя, а также информация, полученная в ходе служебной проверки, свидетельствуют о том, что действия сотрудников, ответственных за эту закупку и прием автомобилей, были непрофессиональными и поверхностными.