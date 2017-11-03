Муниципальная полиция Риги сообщает, что в последнее время среди водителей популярным стал способ обхода разрешенного законом времени стоянки в некоторых местах. Шоферы покупают механические часы, которые внешне похожи на продающиеся в торговых точках указатели времени в виде циферблата, на котором можно выставить начальное время стоянки.

Муниципальная полиция называет данные случаи "нигилистической тенденцией" и напоминает, что на тех принадлежащих самоуправлению стоянках, где введены ограничения по времени, это сделано с определенной целью — обеспечить достаточное количество свободных парковочных мест возле детских садов и других социально важных заведений.

Стражи порядка также отмечают, что работники полиции легко опознают "поддельные циферблаты", которые все время показывают, словно владелец покинул машину лишь недавно, и в результате наказывают нечестных шоферов.