GVD Baltija неоднократно попадало в поле зрения Полиции безопасности, а Букайнса спецслужба упоминала в числе тех, кто реализует выгодную Кремлю политику.

Как заявил Букайнс, в БПБК работает 150 человек, однако за 15 лет в Латвии ни один чиновник не был уволен за мошеннические действия. Это, по его мнению, говорит о "нулевой эффективности" Бюро и о необходимости его упразднить.