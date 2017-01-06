Пророссийски настроенная организация "Народное Общественного Движение "Балтия" (зарегистрирована как "GVD Baltija"), которое ранее занималось сбором гуманитарной помощи жителям Донбасса, 13 января планирует провести возле здания Кабинета министров акцию с призывом ликвидировать Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК). Как сообщает LETA, об этом на импровизированной "пресс-конференции" возле здания БПБК сообщил руководитель GVD Baltija Станислав Букайнс.

GVD Baltija неоднократно попадало в поле зрения Полиции безопасности, а Букайнса спецслужба упоминала в числе тех, кто реализует выгодную Кремлю политику.

Как заявил Букайнс, в БПБК работает 150 человек, однако за 15 лет в Латвии ни один чиновник не был уволен за мошеннические действия. Это, по его мнению, говорит о "нулевой эффективности" Бюро и о необходимости его упразднить.