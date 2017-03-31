Государственная система страхования здоровья — способ найти необходимый объем финансирования для системы здравоохранения, отметил в интервью Латвийскому радио депутат Сейма Ромуалдс Ражукс ("Единство").

Он напомнил, что из государственного бюджета на протяжении 25 лет Латвия не может выделить необходимое для медицины финансирование. Но реформа тормозит, так как не хватает политической воли, довлел страх.

Сегодня, когда Министерство финансов готово пересмотреть всю налоговую системы, — самый подходящий момент, чтобы изменить модель финансирования системы здравоохранения, настаивает политик.

Для этих целей необходимо по меньшей мере 300 млн евро. Такую сумму в государственном бюджете не найти, поэтому надо решаться на реформу.

В Сейме в пятницу, 31 марта, состоится международная конференция "Может ли медицинское страхование спасти отрасль здравоохранения в Латвии?".