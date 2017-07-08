Если общество удовлетворено, самоуправление может работать и без оппозиции, считает совладелец агентства общественных отношений "Mediju tilts" политолог Филипп Раевский.

По его мнению, нужно рассматривать в долгосрочной перспективе, была ли ранее оппозиция в конкретном самоуправлении и избрали ли люди конкретных политиков второй раз.

"Если общество довольно, оно переизбирает политиков и они длительно работают без оппозиции. Если лидеры способны сплотить коллектив думы и он пользуется доверием общества, не вижу никаких проблем", — считает политолог.

Раевский уверен, что для оппозиционеров "площадь открыта", и они могут бороться за свое право быть представленными.

В думах 36 самоуправлений после выборов нет оппозиции, свидетельствует обобщенная информация агентства LETA о голосовании на первых заседаниях дум.