До тех пор, пока люди будут видеть связь руководителя парламентской фракции "Единство" Солвиты Аболтини с партией, усилия к спасению партии можно и не предпринимать, заявил агентству LETA политолог Филипп Раевский.

Спасение партии зависит от того, в какой мере повлияет на этот процесс Аболтиня, которая является в данный момент одним из самых непопулярных политиков в Латвии.

"Если Аболтиня исчезнет, изменится имидж партии, а самое главное, активные деятели "Единства" сменят модель своего поведения, потому что сейчас оно осознанно или осознанно подчинено мысли о том, "что скажет Аболтиня"", — добавил Раевский.

Уход Аболтини поможет либо не поможет, но, по крайней мере, станет попыткой что-либо изменить в "Единстве". "Сейчас на пост председателя можно поставить кого угодно — ничего не изменится", — сказал политолог.