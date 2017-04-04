Латвия не может полагаться на то, что США будут защищать ее вечно, заявил исследователь латвийского Внешнеполитического Института Марис Анджанс.

"Мы долго полагались на защитные гарантии американцев, но теперь президентом избран Дональд Трамп, который сомневается в необходимости НАТО, поэтому нигде не говорят, что США будут защищать нас вечно", -

сказал Анджанс в интервью агентству LETA.

Чтобы страны, входящие в ЕС, но не в НАТО, могли бы удачно сотрудничать в сфере безопасности, надо создать Европейский оборонный союз. Такой союз станет гарантом защиты для стран и в том случае, когда нельзя будет полагаться на США, уверен исследователь.

Политолог полагает, что несмотря на то, что в Латвии не считают ЕС организацией, которая действительно может обеспечить безопасность, в Евросоюзе в будущем можно было бы создать альтернативу НАТО для быстрого реагирования на внешние угрозы.

"Мы видим, что одни и те же вещи каждое государство Балтии закупает отдельно, но, сформировав союз, можно было бы создать механизм, который позволит объединенно и совместно использовать ресурсы. В НАТО такого механизма сейчас нет, только руководящие линии, но никто никого не может принудить что-то сделать", — пояснил Анджанс.

По мнению эксперта, важно логически использовать нынешние оборонные бюджеты. При этом значительное увеличение бюджетов на оборону не всегда гарантирует того, что их использование эффективно, отметил он.

"После значительного увеличения оборонного бюджета наша страна могла бы помочь Франции и послать своих военнослужащих в Африку. Почему мы не вкладываем деньги сюда, но просим, чтобы французские военные защищали бы нашу землю?", — задался вопросом Анджанс.