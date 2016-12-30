В следующем году могут произойти изменения в составе правительства Латвии, а также в спектре политических партий, прогнозирует политолог, совладелец агентства общественных отношений Mediju tilts Филипс Раевскис.

По его мнению, нынешний спектр партий сохранится до выборов в самоуправления, а результаты выборов повлияют на распределение политических сил в будущем, передает агентство LETA.

Раевскис предполагает, что могут появиться "новые игроки", которые захотят занять нишу, "освободившуюся" после того, как рейтинг "Единства" снизится до 5-6%. При этом он добавил, что "Единство" может измениться и не согласен с тем, партия умирает.

Раевскис допускает, что в следующем году может поменяться структура правительств, или в кабмине могут появиться новые лица. Но политолог не верит, что изменится состав коалиции.

Самыми существенными событиями следующего года в политике политолог назвал выборы в самоуправления, налоговую реформу, обещанную ранее политиками, а также реформы в образовании и здравоохранении. В этой связи наиболее уязвимы позиции министра образования и науки Карлиса Шадурскиса ("Единство") и для партии "Единство".

Говоря о выборах в самоуправления, Раевскис прогнозирует, что союз "Зеленых и крестьян" в целом укрепит свои позиции, а в Риге борьба еще не окончена и пока рано говорить, что все уже решено.

В свою очередь, заявку на налоговую реформу, обещанную политиками в апреле будущего года, эксперт ожидает только после выборов в местные органы власти. Политолог также полагает, что нынешняя коалиция не готова к фундаментальной налоговой реформе, поскольку на это влияет близость выборов в Сейм (2018 год).