Как подчеркнул Пиебалгс, правление партии при составлении списков очень прислушивалось к мнению региональных отделений. "Важно, что те люди, которые стартуют по спискам "Единства", разделяют ценности партии… Инициатива присоединиться к спискам исходила от самих жителей", — сказал политик.

Пиебалгс считает, что предвыборное время — лучший момент для привлечения новых товарищей. В этот период к партии присоединяется много молодых людей. Он подчеркнул, что "Единство" сохранит свою децентрализацию.

По его словам, партия также стремится к тому, чтобы в списках было почти равное количество женщин и мужчин, и в результате 43% кандидатов в депутаты — женщины.

Kopā vēlēšanās startēs 825 kandidāti no 58 pašvaldībām. No tiem 11 būs apvienotajos sarakstos, savukārt divi pārstāvji vēlētāju apvienībās.

От партии на выборах стартуют 825 кандидатов в 58 самоуправлениях, из них 11 войдут в объединенные списки. "Единство" будет участвовать в выборах в девяти крупных городах; в 29 самоуправлениях в Видземе, в трех — в Латгале, в 11 — в Земгале и в шести — в Курземе.