Согласно "Индексу здоровья Mana Aptieka & Apotheka", более половины (52%) жителей Латвии за последний год не чувствовали столь сильного похмелья, чтобы для лечения использовать алкогольные напитки, а пятая часть (20%) опрошенных алкогольные напитки не употребляет вообще.

Как сообщили Delfi в агентстве Communications & Strategies, 8% участников опроса указали, что опохмелиться при помощи алкоголя за последний год пришлось один раз, а 9% признали, что в подобной ситуации оказывались два или три раза.

В свою очередь 6% опрошенных опохмелялись при помощи алкоголя шесть и более раз за последний год. Всего 2% выбрали вариант ответа "затрудняюсь ответить", признав, что не могут точно сказать о частоте возникновения подобных ситуаций.

Среди тех, кто за последний год не использовал алкоголь для борьбы с похмельем, 59% свой образ жизни оценивают как в целом здоровый, а 44% как не здоровый. В группе людей, указавших, что алкоголь не употребляют вообще, почти четвертая часть (23%) сказали, что соблюдают здоровый образ жизни, а 15% признали, что свой образ жизни не оценивают как здоровый.

Женщин больше в группе, которая вообще не употребляет алкоголь. Среди тех, кто алкоголь не употребляет вообще, 25% женщин и 15% мужчин. Также женщин больше и среди тех, кто за последний год не опохмелялись при помощи алкоголя (63% женщин и 41% мужчин).

Больше всего людей, не пьющих алкогольные напитки, в возрасте от 55 до 76 лет — чуть больше четверти (26%). Среди подростков в возрасте от 18 до 24 лет алкоголь вообще не употребляет 18% опрошенных.

"Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" был создан в 2016 году, во время опроса жителей Латвии Центром исследования общественного мнения SKDS. В опросе участвовала 1000 жителей со всей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.