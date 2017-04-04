В начале пресс-конференции Порошенко поблагодарил Вейониса за гостеприимство, отметив, что сегодняшняя погода прекрасно иллюстрирует взаимоотношения между странами.
Также Порошенко выразил Вейонису благодарность за поддержку независимости Украины, опыт в проведении реформ и жесткую позицию в вопросе непризнания аннексии Крыма.
"Латвия хорошо понимает Украину, поскольку пережила советскую оккупацию. Противостоять российской агрессии мы можем только при объединении усилий ЕС, Латвии и Украины", — подчеркнул Порошенко.
Президент Украины поблагодарил Латвию за лечение и реабилитацию украинских военнослужащих и участие в обучении и подготовке украинских солдат, что значительно укрепило военную мощь государства.
Порошенко также выразил благодарность Вейонису за сотрудничество по безвизовому режиму и подчеркнул, что Латвия уже сейчас открывает Украине путь в Европу, позволяя людям из Латвии путешествовать в другие страны ЕС.
Порошенко отметил, что визит проходит в знаменательный момент, когда исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между странами.
Президент Украины прибыл с официальным визитом в Латвию по приглашению Раймонда Вейониса. В ходе визита он встретится также с премьер-министром Марисом Кучинскисом и председателем Сейма Инарой Мурниеце.