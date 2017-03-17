Портал Delfi получил награду Ассоциации журналистов Латвии (LŽA) по итогам 2016 года ("Izcilības balvu 2016") в категории "Визуализация" за проект, посвященный 30-летию со дня Чернобыльской катастрофы.

Чернобыльскую историю и визуализацию создал авторский коллектив Delfi, куда вошли: журналисты Янис Силдникс, Виестурс Радовицс, Гуна Глейзде, Ансис Иванс, Андрис Карклувалкс, авторы фото и видео Ойярс Лусис, Янис Виксна, Майя Кузнецова, Карлис Дамбранс, дизайнеры Илзе Вановска, Эдгарс Давидсонс, Артурс Оринскис и редактор Ингус Берзиньш.

В категории "Новости/репортаж" награду получила Ольга Драгилева за прошлогодний сюжет в передаче "Личное дело" в эфире Русской службы Латвийского телеканала TV7 о жизни Крыма спустя два года после мартовских событий 2014-го.

В этой категории был также номинирован журналист Dеlfi Ансис Иванс за серию репортажей с востока Украины под названием "Delfi на Донецком фронте".

В категории "Интервью" приз получила Мара Микелсоне из журнала "Ir" за интервью с профессором Иваром Лацисом. В категории "Обозрение" лучшей признана статья Гирта Каспаранса "Mazulis brīvsolī" ("Малыш в свободном шаге") в журнале "Mājas viesis".

В категории "Аналитика/исследование" награждены Инга Шноре, Линда Слока, Матис Арницанс, Гунтис Боярс из программы "De facto" в эфире LTV за сюжет о финансовом полицейском. В категории "Лучшая работа в регионах" победила Либа Меллере, которая является автором лиепайского портала "LSM.LV", за эссе "Вспоминая кулдигских евреев. И не только".

Дополнительную награду "Редактор года", которую учредил "SSE Riga Media Centrs", получила редактор передачи журналистских расследований "Nekā personīga" Арта Гига.

А престижный приз имени Инты Брикше был присужден газете "Bauskas dzīve" за то, что издание в судебном порядке решило вопрос о праве газет самоуправлений торговать рекламой.

С полным списком кандидатов на награды LŽA по итогам 2016 года можно ознакомиться здесь.

В жюри LŽA входят: Рита Рудиша (исполнительный директор Baltijas Mediju izcilības centra), Инга Сприньге (основатель и редактор "Re:Baltica"), Анда Рожукалне (руководитель кафедры студии Коммуникаций RSU), Даце Крейере (продюсер службы Latvijas Radio Ziņu) и Ивонна Плауде (главный редактор "Neatkarīgās Tukuma Ziņas").