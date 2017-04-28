Как пояснила глава отдела маркетинга и общественных отношений Национального театра Лига Римшевича, официальный ответ властей США был следующим: латвийская труппа планировала показать в Америке комедию Эллиота Хейза "По дороге домой", но эта работа — не труд латышского автора (Хейз — канадец), поэтому в Соединенных Штатах не имеет особого культурно-исторического значения.

Как пишет Kasjauns.lv, после поднятого в СМИ ажиотажа и усилий, приложенных послом Латвии в США, все же появилась возможность того, что труппе Национального театра позволят выступить в Америке. Впрочем, Римшевича призвала "не слишком радоваться", так как официальных заявлений по этому поводу пока не поступало.