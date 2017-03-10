"Проверяя имеющуюся в распоряжении Управления кладбищами информацию, констатировано, что за закрепленное за Вике-Фрейбергой место захоронения на 1-м Лесном кладбище не получен платеж", — гласит ответ рижского самоуправления.

Порталу пока что не удалось узнать мнение самой Вике-Фрейберги по этому вопросу. Однако Pietiek.com обращает внимание, что слова экс-президента о том, что из-за негативной реакции общества она может отказаться от захоронения в Риге и предпочтет могилу в Канаде или в сельской местности Латвии, на данный момент не подтверждаются делами.

"Проверили. Нет, ни одного заявления (об отказе от места захоронения на Лесном кладбище, — прим. ред.) от данных лиц получено не было", — пояснили порталу в Рижской думе.

"Расцвету незабудками"

Как сообщалось ранее, в ходе скандала с "могилой по блату" Вайра Вике-Фрейберга опубликовала заметку в Facebook, в которой посетовала на "ненависть, гнев и завистливость" со стороны латвийского народа и допустила возможность того, что теперь после смерти ее могут похоронить в Канаде, "пусть и в чужой земле, где ни у кого не может появиться мысли, что можно завидовать последнему пристанищу человека". Вторым вариантом захоронения, по ее словам, может стать кремация, после которой ее прах "без проклятий завистников" развеют над частными владениями в сельской местности Латвии. "И тогда я каждую весну смогу расцвести незабудками", — отметила бывшая президент.

БПБК: Вике-Фрейберга уже не должностное лицо

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) решило начать проверку информации о месте для захоронения на Первом Лесном кладбище. Как пояснили в БПБК, дело в том, что Вике-Фрейберга уже не является государственным должностным лицом и на нее не распространяются многие льготы, сообщает LETA.

Сейчас закон предусматривает, что государство лишь покрывает расходы на похороны и содержание могилы бывшего президента, однако о привилегиях в выборе места ничего не говорится.

Diena: "простым смертным" место на Лесном кладбище не получить

Как ранее сообщила газета Diena, Вике-Фрейберга при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения на Первом лесном кладбище в Риге, недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте.

От многих должностных лиц в учреждениях Рижского самоуправления газета узнала, что на Первом и Втором Лесных кладбищах могилу "со стороны" невозможно получить. Как пояснил главный специалист управления юридического обеспечения департамента по вопросам окружающей среды и жилья Кришс Норис, Первое лесное кладбище является частично закрытым.

Несмотря на такую ситуацию, Вайра Вике-Фрейберга получила место на Первом Лесном кладбище. Однако как это произошло, ни экс-президент, ни другие вовлеченные лица изданию рассказать не пожелали.