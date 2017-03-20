Исключением являются Броцени, где местная дума не собирается публиковать зарплаты своих членов, отмечает Латвийское радио. В целом журналисты делают выводы, что информация о зарплатах депутатов является для муниципалитетов удобным инструментом для манипуляции общественным мнением, и в случае необходимости часть зарплат они могут обнародовать с опозданием или "спрятать" отчеты в дебрях своих страниц в интернете, чтобы найти их было непростой задачей. Также пришлось столкнуться с оправданиями, что прежние списки зарплат куда-то подевались при модернизации сайта думы, или, например, что их не выложили, так как отвественный за это человек находится в отпуске.

Что касается размера зарплат, то в Балтинаве некоторые местные депутаты трудятся для народа за смешную сумму в неполные 4 евро, а некоторые представители Рижской думы "на руки" получают более 1600 евро. В Ауцском крае зарплата депутатов составляет 20-30 евро, при этом они принимают решения по распределению бюджета почти в 7 миллионов евро.

В Юрмальской думе представители оппозиции "на руки" получают чуть больше 600 евро, тогда как представители правящей коалиции — до полутора тысяч.

Парламентский секретарь Министерства защиты окружающей среды и регионального развития Янис Эглитис (Нацблок) признал, что мэры вполне могут манипулировать размерами зарплат своих депутатов. "Зарплаты депутатов — очень мощное оружие в руках самих глав самоуправлений. Например, тем, кто в оппозиции, можно платить 20-40 евро, а депутатов "своей" коалиции" поставим на дополнительные должности в какой-нибудь комиссии и получить возможность платить им больше. "Это проблема, над которой нужно думать, как с ней справиться", — отметил Эглитис.