После того, как накануне из партии "Единство" была исключена один из ее лидеров Солвита Аболтиня, у премьер-министра Мариса Кучинскиса возникли опасения, что фракция "Единство" поддержит рассматриваемый бюджетный вопрос. Об этом Кучинскис заявил в программе "Rīta Panorāma" в эфире LTV.

Премьер признал, что планирует связаться с представителями "Единства", чтобы договориться о встрече и обсудить, насколько фракция будет сплоченной по бюджетному вопросу.

"Конечно, вчерашнее решение стало для меня неожиданным, однако надо оставить эмоции в стороне. Бюджет на следующий год является первым и большим вызовом, и не хотелось бы, чтобы вчерашние события в коалиции повлияли на равновесие по бюджетному вопросу, иначе в Сейме случится хаос", — сказал Кучинскис.

Как сообщалось, правление "Единства" решило исключить из партии ее бывшего лидера и руководителя фракции Солвиту Аболтиню. Как сообщил председатель партии и министр экономики Арвил Ашераденс, который в октябре заявлял, что собирается оставить должность министра, Аболтиня исключена из партии за "грубое нарушение устава и причинение существенного вреда партии".

Руководство фракцией "Единства" в Сейме планируется доверить Хосаму Абу Мери. Кто возглавит парламентскую комиссию по нацбезопасности, партия пока не решила.

По словам Ашераденса, Аболтиня, вопреки решению правления, публично комментировала выдвижение новых кандидатов в министры экономики, а также призывала отдельных людей претендовать на этот пост и противопоставляла работу фракции и правления партии.