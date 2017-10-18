После трагического происшествия в бассейне в Вентспилса (во время занятия по плаванию утонул четырехлетний мальчик) свою должность оставил председатель правления Вентспилсского олимпийского центра Улдис Бойтманис, сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу Олимпийского центра.

На открытом собрании участников, в котором участвовали собственники Вентспилсского олимпийского центра (Латвийский Олимпийский комитет

и Вентспилсская дума), было рассмотрено заявление Бойтманиса с просьбой исключить его из состава правления и снять с должности председателя правления. Просьба Бойтманиса была удовлетворена.

Решением собрания должность председателя правления олимпийского центра до следующего решения собрания доверена нынешнему исполнительному директору Юргису Лиепайниексу. Когда состоится следующее собрание пока неизвестно, но, как правило, они проводятся два раза в год.

Улдис Бойтманис возглавлял олимпийский центр "Вентспилс" с 2001 года. В 2012 году за вклад в развитие спорта в Вентспилсе он был награжден властями города.

Как сообщалось, 4 октября в Вентспилсе в Парке водных развлечений в малом бассейне во время занятия по обучению плаванию утонул четырехлетний мальчик. По неофициальной информации, подтвержденной несколькими источниками, мальчик во время урока попросился в туалет, и тренер разрешил ему выйти. Вернувшись, мальчик прыгнул в бассейн, но тренер этого не видел. О том, что в бассейне под водой кто-то находится, тренеру позже сказала четырехлетняя девочка, которая тоже присутствовала на занятиях. Все занятия по плаванию в ВОЦ до окончания расследования прекращены.

Государственная служба качества образования (ГСКО) по результатам расследования заявила, что Вентспилсский олимпийский центр (ВОЦ) реализовывал нелицензированную образовательную программу по интересам. В центре ГСКО пояснили, что такая программа уже разработана и планировалось получить соответствующую лицензию, но документы пока не были поданы.