Как сообщало ранее Латвийское телевидение, сумма ежегодного платежа за семейный дом в Межапарке для Скулме выросла до 3500 евро. В результате ее семья была вынуждена начать продажу различных реликвий — например, древних фарфоровых изделий.

Как пояснили в Рижской думе, налоговую скидку в размере 50% Джемме Скулме предоставили на основании того, что у одного из живущих в доме членов ее семьи имеется инвалидность. После сюжета ЛТВ самоуправление получило еще несколько аналогичных писем с просьбой уменьшить налог на землю и недвижимость.

"Случай с Джейной Скулме свидетельствует о том, что люди не обращаются в администрацию с просьбой пересчитать налог, не предоставляют нам информацию о новых условиях в семье. У нас зачастую нет полной информации, и многие вещи зависят или от степени активности самого налогоплательщика — написал ли он заявление, рассказал ли нам свою ситуацию. Например, информация из регистра инвалидов нам недоступна", — пояснили в Рижской думе.

Как сообщалось ранее, Скулме за семейный дом и землю в Межапарке в 2015 году заплатила налог 2200 евро, в 2016 году 3000 евро, а в этом году предстоит платить уже 3500 евро.

Керамик Виолетта Ятниеце, которая тоже живет в Межапарке, рассказала, что в этом году начислен налог 2329 евро, хотя в прошлом году он был гораздо меньше.

Представитель Общества развития Межапарка Каспар Гайлитис сказал, что это не единственные примеры. С февраля организация получила около 1500 сообщений от жителей Межапарка, которые возмущаются неподъемным для семейного бюджета налогом. За три года налоги выросли на 50%, а предстоит еще "размораживание" кадастровой стоимости при сохранении нынешней методики расчета налога.

В середине прошлого века Межапарк считался рабочим районом, который был густонаселен. За последние 20 лет ситуация кардинально изменилась. Межапарк превратился в престижнейший район Риги, где возводят роскошные особняки. Фактор наличия в районе крайне дорогостоящей недвижимости отчасти взвинтил сумму налога и для тех владельцев домов, которые живут там всю жизнь и не собираются продавать свою собственность.