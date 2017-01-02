"Надеюсь, что поеду кода-нибудь. В течение ближайших недель, месяцев — не знаю. Боюсь прогнозировать", — пояснил Мамыкин агентству LETA.

Ранее Мамыкин в Дамаске вручил президенту Сирии Башару аль Асаду серебряную монету с изображением Риги и сказал, что в Латвии немало людей относится с симпатией как к главе сирийского государства, так и к простым сирийцам.

Как сообщили в бюро Евродепутата, в Дамаск Мамыкин прибыл по приглашению правительства Сирии. Вместе с Мамыкиным в составе неофициальной делегации Европарламента с такой же миссией находятся депутат от Эстонии Яна Тоом (ALDE) и депутат от Италии Стефано Маулу (EPP). С главой сирийского государства встречались одновременно как группа депутатов Европарламента, так и делегация Совета Федерации (верхней палаты) парламента России во главе с сенатором, послом Константином Косачевым.

В свою очередь, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что встреча Мамыкина с Асадом "недопустима и заслуживает осуждения", так как президент Сирии совершил преступления против жителей своей страны.

Как сообщил LETA пресс-секретарь президента Мартиньш Дрегерис, эта встреча резко противоречит общей позиции Европарламента и установленным санкциям против режима Асада.