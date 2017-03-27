С 1 апреля 2017 года меняет порядок начисления и выплаты пособия по безработице, сообщили порталу DELFI в Государственном агентстве социального страхования.

Как и прежде, для начисления пособия необходимо получить статус безработного. Такой статус присуждает агентство. Обязательное условие — общий трудовой стаж не меньше одного года, и за указанный период за человека должны перечисляться социальные взносы.

Но для получения пособия с 1 апреля потребуется дополнительное условие — уплата обязательных страховых платежей на случай безработицы не меньше 12 месяцев в период последних 16 месяцев до дня установления статуса безработного.

Для получения статуса безработного до 31 марта действуют более мягкие условия — уплата социальных взносов не менее 9 месяцев в течение последнего года.

Для того, чтобы получить статус безработного надо подать заявление. Сделать это можно либо в любом отделении агентства (адреса — здесь), либо заполнив электронную заявку „Bezdarbnieka pabalsta piešķiršana vai pārēķināšana" — здесь.

В 2016 году в среднем ежемесячно агентство назначало выплату пособия по безработице 5,5 тысячам жителей страны.

Размер пособия по безработице

Размер пособия рассчитывается пропорционально страховому (трудовому) стажу с учетом доходов, с которых осуществлялись платежи на случай безработицы:

если стаж от года до 9 лет, то пособие составит 50% от средней зарплаты платежей;

от 10 до 19 лет — 55%;

от 20 до 29 лет — 60%;

30 лет и более — 65%.

Срок выплаты пособия

Безработный вправе получать пособие 9 месяцев, в том числе: