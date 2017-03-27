Как и прежде, для начисления пособия необходимо получить статус безработного. Такой статус присуждает агентство. Обязательное условие — общий трудовой стаж не меньше одного года, и за указанный период за человека должны перечисляться социальные взносы.
Но для получения пособия с 1 апреля потребуется дополнительное условие — уплата обязательных страховых платежей на случай безработицы не меньше 12 месяцев в период последних 16 месяцев до дня установления статуса безработного.
Для получения статуса безработного до 31 марта действуют более мягкие условия — уплата социальных взносов не менее 9 месяцев в течение последнего года.
Для того, чтобы получить статус безработного надо подать заявление. Сделать это можно либо в любом отделении агентства (адреса — здесь), либо заполнив электронную заявку „Bezdarbnieka pabalsta piešķiršana vai pārēķināšana" — здесь.
В 2016 году в среднем ежемесячно агентство назначало выплату пособия по безработице 5,5 тысячам жителей страны.
Размер пособия по безработице
Размер пособия рассчитывается пропорционально страховому (трудовому) стажу с учетом доходов, с которых осуществлялись платежи на случай безработицы:
- если стаж от года до 9 лет, то пособие составит 50% от средней зарплаты платежей;
- от 10 до 19 лет — 55%;
- от 20 до 29 лет — 60%;
- 30 лет и более — 65%.
Срок выплаты пособия
Безработный вправе получать пособие 9 месяцев, в том числе:
- первые 3 месяца — в назначенном размере;
- следующие 3 месяца — 75% от назначенного размера;
- последние 3 месяца — 50% от назначенного размера пособия.