Латвия не поддерживает идею отказа от закупок атомной энергии из Беларуси. Литва попытается убедить балтийскую соседку в том, что она ошибается, не выступив категорически против нечистой энергии. Такое мнение высказал посол Литвы в Латвии Артурас Жураускас, который пришел на радио LR4, чтобы ответить на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

"Мы считаем, что строительство Островецкой атомной станции — это не проект Беларуси, а проект Москвы, — заявил литовский посол. — Он больше не экономический, а стратегический и политический. Потому что стоимость возведения такой станции не имеет шансов окупиться. А с учетом того, что строительство начато с нарушением всех возможных природоохранных конвенций и правил, оно непрозрачно — мы считаем, что оно должно быть остановлено". Посол подчеркнул, что в дискуссии в Беларусью на эту тему Литва будет просить помощи и поддержки у своих балтийских соседей и друзей в ЕС.

"Наш Сейм даже принял закон, запрещающий использовать нечистую энергию, исходящую из станций, которые не отвечают всем правилам безопасности здоровья и охраны среды. И мы это утверждаем про Островецкую станцию, — пояснил он. — Даже место было подобрано соответствующее: до границы Литвы — 20 км, до Вильнюса — 50 км. Планируется использовать воду реки Нерис, которая протекает по центру Вильнюса. А она и так не очень… То есть это большой комплекс нарушений".

Посол поделился информацией, что знает о планах построить подобную станцию и с другой стороны — в Калининградской области: "И она тоже может попасть под наш закон".

Артурас Жураускас не скрывает: "Мы и сами имели амбиции по строительству Висагинской АЭС — общего проекта балтийских стран и Польша, но этот проект был заморожен. Сейчас на рынке цена электроэнергии от АЭС была бы неконкурентоспособной. Поверьте, такая же участь ожидает и Островецкий проект".

Островецкая АЭС — строящаяся с 2009 года атомная электростанция типа АЭС-2006. Стройплощадка расположена у северо-западной границы Республики Беларусь в 18 километрах от города Островец Гродненской области. Первый блок должен быть введен в 2019 году, второй — в 2020 году. Основной партнер Беларуси в проекте — российская компания "Атомстройэкспорт". Бюджет строительство оценивают в 11 млрд. долларов.