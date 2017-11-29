Посол Египта положительно оценил сотрудничество стран в туристической сфере, подчеркнув, что все больше туристов из Латвии в качестве направления для отдыха выбирают Египет. Виль Адель Абделлазим Наср сказал, что вопрос с визами для негражан решен — их вновь можно оформлять по прибытии в Египет, а не заранее в Стокгольме.

В свою очередь Даудзе поблагодарил посла за вклад в укрепление латвийско-египетских отношений в различных областях. В том числе отметил создание в октябре в парламенте Египта депутатской группы для сотрудничества с Латвией.

Как сообщалось, в сентябре изменился визовый режим между Латвией и Египтом. Если граждане Латвии по-прежнему могли оформить визу в аэропорту, то негражданам нужно было заранее собрать пакет документов и оформить визу. Причем делать это можно было только в посольстве Египта (ближайшее находится в Стокгольме). Расходы на египетскую визу для неграждан из-за этого удваивались.

В этом году латвийские туроператоры и агентства помимо путевок в Хургаду возобновили продажу туров в Шарм-Эль-Шейх, которые были недоступны в течение двух лет.