В Стокгольме после вчерашних событий еще не полностью возобновилось движение междугородних автобусов, но ситуация в городе спокойна, сообщил посол Латвии в Швеции Гинтс Егерманис.

Задерживаются внутренние рейсы, но люди воспринимают это спокойно.

На вопрос, не обращались ли в посольство обеспокоенные латвийцы, посол ответил, что несколько звонков поступило, но не больше, чем в обычные дни. Звонившие интересовались возможностями добраться до аэропорта, а одного человека заботила безопасность живущих в Стокгольме родственников.

Егерманис добавил, что информации о пострадавших среди жителей Латвии пока нет.

Вчера в Стокгольме в супермаркет на улице с интенсивным потоком пешеходов врезалась грузовая машина, убив по крайней мере четырех человек. Сообщается также о раненых.