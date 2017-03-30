После выхода Великобритании из состава ЕС связи с Латвией станут еще более тесными, сказала в четверг, 30 марта, на пресс-конференции посол Великобритании в Латвии Сара Коули.

В начале пресс-конференции Коули напомнила, что вчера начался исторический процесс выхода Великобритании из ЕС.

Однако это не означает, что Великобритания расстается с ЕС, напротив, она желает быть и впредь хорошим партнером для Латвии, подчеркнула Коули.

"Большая роль в укреплении отношений с Латвией принадлежит Британскому совету, работа которого связана со сферами образования и культуры", — сказала Коули.

Посол поблагодарила руководителя Британского совета Зане Матесовичу за труд и подчеркнула важную роль совета в укреплении сотрудничества между школами Латвии и Великобритании, обучая и школьников, и учителей критическому мышлению.

В апреле прошлого года Британский совет в странах Балтии приступил к реализации масштабного проекта по трем основным направлениям — создание интегрированной школьной среды, разработка новых стандартов обучения, нацеленных на развитие критического мышления, вместе с Государственным центром содержания образования и культура.