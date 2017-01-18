Посольство Латвии в Великобритании сообщило, что за прошедший год в его поле зрения попали 78 дел, связанных с защитой интересов несовершеннолетних. В большинстве случаев английские власти заинтересованы, чтобы детей отдали на попечение родственников, а не изъяли из семьи, сообщили в дипломатическом представительстве, отметив при этом, что за последний год сотрудничество между двумя странами в этой сфере улучшилось.

В посольстве также подчеркнули, что британские самоуправления действуют в соответствии в Венской ковенцией, которая обязывает их оперативно сообщать о случаях, когда дети мигрантов из Латвии могут быть изъяты из семьи, сообщает LETA.

В 2015 году британский суд признал, что адоптация (удочерение) дочери гражданки Латвии Лайлы Брице, которую у нее забрали социальные службы, соответствует интересам девочки.

Согласно сообщениям британских СМИ, девочка была изъята из семьи в возрасте двух лет. В 2009 году Лайла Брице была задержана полицией в час ночи на улице с ребенком, так как находилась в состоянии опьянения. Тогда женщине было сделано предупреждение, однако в 2010 году хозяин дома, в котором Брице снимала квартиру, вызвал полицию, поскольку девочка была оставлена дома одна. Мать согласилась передать ребенка социальным службам, и девочка оказалась в приемной семье.

После оценки ситуации социальные службы пришли к выводу, что Брице в состоянии заботиться о ребенке, поэтому было принято решение вернуть ей ребенка, но женщина сообщила, что перед возвращением девочки ей необходимо найти новое жилье. Весной 2011 года социальные службы констатировали, что у женщины по-прежнему нет подходящего для ребенка жилья, а в июне суд по семейным делам дал разрешение на удочерение девочки.

Спустя год дело рассматривалось еще раз, и суд постановил, что Брице по-прежнему не может обеспечить ребенку адекватных условий для проживания, поэтому решение об изъятии девочки из семьи и процессе удочерения было признано обоснованным.