Военный музей Латвии объявил о проведении особого мероприятия для тех, кто хочет узнать о судьбах своих предков, воевавших в ходе Второй мировой войны на стороне немцев. Мероприятие пройдет 9 марта.

Как сообщает Skaties.lv, в Военном музее хранится Архив Латышского легиона Daugavas Vanagi, в котором имеются списки всех мобилизованных, погибших и пропавших без вести военнослужащих. Помимо этого, в этом году впервые доступна и созданная историком Улдисом Сиетиньшем база данных, в которой имеются дополнительные сведения о воевавших на стороне Третьего Рейха жителях Латвии.

Организаторы мероприятия призывают брать с собой фотографии и другие свидетельства, происхождение которых неясно. В течение всего дня в музее будут доступны исторические консультанты.