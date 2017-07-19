Потребительские расходы домашних хозяйств в Латвии в расчете на одного человека в 2016 году в фактических ценах выросли на 5,4% или на 17 евро и составили в среднем 333 евро в месяц, сообщило Центральное статистическое управление (ЦСУ).

В сравнительных ценах, с учетом инфляции в размере 0,1%, эти расходы увеличились на 5,3%.

Больше всего в прошлом году тратили домохозяйства в Риге — в среднем 406 евро в месяц на одного члена семьи, что на 4,7% или на 18 евро больше, чем в 2015 году.

Расходы домохозяйств в городах в прошлом году выросли на 5,9 % или на 20 евро — в среднем до 363 евро в месяц на одного члена семьи, на селе — на 4% или на 10 евро, до 269 евро в месяц на одного члена семьи.

Росту потребительских расходов с 2011 года способствует рост зарплат и занятости. Однако рост расходов довольно медленный, что свидетельствует об известной осторожности домохозяйств в реализации своих трат, отмечает ЦСУ.

На обеспечение повседневных нужд — на продукты питания, жилье, транспорт, одежду и обувь, услуги здравоохранения домохозяйства тратят 68% всех расходов, в том числе на питание — 26%.

В 2016 году ЦСУ в исследовании ЦСУ участвовали 3263 латвийских домохозяйств.