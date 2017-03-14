По его словам, состояние здания не столь драматическое, чтобы его полностью закрывать. Огонь повредил две поперечные балки и одну несущую балку. Поэтому второй этаж решено полностью закрыть для посетителей, а на первом — ограничена небольшая зона. Все магазины будут работать.
Техническая экспертиза должна быть готова до 31 марта.
Как уже писал порта DELFI, в понедельник, 13 марта, утром в торговом центре "Югла" возник пожар повышенной опасности. Еще до приезда пожарных расчетов все посетители центра были эвакуированы.
В целом огнем повреждено 175 квадратных метров конструкций крыши и 30 квадратных метров спортивного зала на втором этаже, где и возник пожар.
Полиция начала процесс по статье Уголовного закона о преступлениях против собственности, однако в настоящее время ничего не свидетельствует о том, что произошел умышленный поджог. Пожар мог начаться в сауне спортклуба.