В торговом центре "Югла" из-за повреждений, который возникли в результате пожара, введены отдельные ограничения. Второй этаж здания будет закрыт для посетителей, первый — частично открыт, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения (ЛТВ) глава Бюро по надзору за строительством Петерис Друкиc.

По его словам, состояние здания не столь драматическое, чтобы его полностью закрывать. Огонь повредил две поперечные балки и одну несущую балку. Поэтому второй этаж решено полностью закрыть для посетителей, а на первом — ограничена небольшая зона. Все магазины будут работать.

Техническая экспертиза должна быть готова до 31 марта.

Как уже писал порта DELFI, в понедельник, 13 марта, утром в торговом центре "Югла" возник пожар повышенной опасности. Еще до приезда пожарных расчетов все посетители центра были эвакуированы.

В целом огнем повреждено 175 квадратных метров конструкций крыши и 30 квадратных метров спортивного зала на втором этаже, где и возник пожар.

Полиция начала процесс по статье Уголовного закона о преступлениях против собственности, однако в настоящее время ничего не свидетельствует о том, что произошел умышленный поджог. Пожар мог начаться в сауне спортклуба.