После трагического пожара в Лондоне по всей Латвии начаты усиленные проверки систем пожарной безопасности в многоквартирных домах. Как сообщает телеканал LNT, уже первые визиты инспекторов выявили нарушения.

Одной из первых Пожарно-спасательная служба проверила 12-этажку в Межапарке. В одном из углов были найдены легковоспламеняющиеся отходы, а детектор дыма в подвале оказался заклеен скотчем. Как пояснил обслуживающий дом техник, это дело рук работников Rīgas siltums, которые были вынуждены закрыть детектор, так как в ходе работ он реагировал на пар из теплотрасс. "И так будет все лето", — пояснил техник. Однако передача отмечает — возможно, это сделали и недобросовестные жильцы, чтобы в подвале можно было курить.

Кран, предназначенный для подачи воды в случае тушения пожара, также оказался нерабочим. На одном из этажей не работала сигнализация, а люк мусоропровода нелья было закрыть. В случае, если загорелся мусор, дым беспрепятственно заполонил бы весь дом.

Проверки будут проходить до 15 сентября. В Риге особое внимание уделят домам высотой в 12 этажей и выше, а в остальных крупных городах страны проверят дома, которые выше классических пятиэтажек. В регионах — жилые дома высотой в 3 этажа и выше.

В частности, проверке надлежат многоквартирные дома, которые проходят процедуру утепления. Инспектора ГПСС проверят и то, насколько жильцы знают планы эвакуации из своих жилищ, насколько следуют инструкциям пожарной безопасности. Также будут осмотрены подъезды и лестницы на предмет легковозгораемых предметов.

При пожаре в высотном здании Grenfell Tower в Лондоне, произошедшем в ночь на 14 июня, погибли 79 человек. Как уточнили в полиции, загорелись не прошедшие проверку безопасности изоляция и облицовка 24-этажного здания в Кенсингтоне, сообщает BBC. В результате здание полностью выгорело: пламя уничтожило 150 квартир. Правоохранительные органы подтвердили, что это не было поджогомю

Результаты расследования были переданы департаменту по делам местного самоуправления, проводятся срочные проверки других аналогичных многоквартирных высоток.

Пожар стал причиной массовых митингов, собравшиеся у резиденции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй требовали расследовать причины пожара и обеспечить пострадавших жильем.