"Вплоть до 17 ноября мы будем разъяснять, как правильно действовать. Потому что сотрудники ГПСС отправляются не только тушить пожары, но и выезжают на бесчисленные дорожно-транспортные аварии, в которых нам приходится использовать гидравлические инструменты для извлечения пострадавших людей из обломков авто. И конечно, бороться с последствиями этих аварий", — сообщили в ГПСС.

В обществе на сегодня доминирует следующий стереотип: ставшие очевидцами происшествия люди в первую очередь думают, им предоставился шанс стать первыми, кто снимет и сообщит в соцсетях об этом событии. При этом они уверены, что кто-нибудь другой обязательно позвонит в службу спасения, поэтому не торопятся этого делать.

Крайне важно, чтобы эту информацию ГПСС и другие оперативные службы получили как можно быстрее. "Первое и главное — без промедления передать информацию — и продолжать передавать ее по телефону оперативным службам, чтобы можно было подключить по возможности быстрее необходимые ресурсы", — пояснили в ГПСС,