Правительство сегодня без особых дискуссий поддержало концептуальное сообщение о реформе системы здравоохранения.

Реформа предусматривает в числе прочего повышение зарплат медицинских работников, точное определение функций самоуправлений в обеспечении доступности здравоохранения, улучшение работы семейных врачей, увеличение количества медсестер и другие меры.

Как отмечается в докладе, именно первичное здравоохранение и услуги на дому — это те виды услуг, которые должны быть ближе всего к каждому жителю самоуправления. Удачный опыт в этой сфере можно перенять у скандинавских стран.

Реформа предусматривает развитие модели "идеальной" практики семейного врача с оптимальным числом зарегистрированных пациентов 1500, причем число пациентов связано с финансированием практики. Сейчас число пациентов составляет 1800.

Также медицинские должности будут разделены на шесть категорий в зависимости от сертификации и регистрации.

Будет уточнено нормативное регулирование в отношении минимального оклада медицинского работника. До 2019 года будет учреждена основная специальность профессии медицинской сестры — сестра по всеобщему уходу. В больницах не хватает сейчас около 1500 медсестер.`

Реформа предусматривает также реорганизацию подведомственных Минздраву учреждений.