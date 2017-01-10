Правительство во вторник за закрытыми дверями поддержало законопроект о договоре Латвии и правительства США о сотрудничестве в оборонной сфере. Текст договора не разглашается.

Законопроект предусматривает, что выполнение предусмотренных договором обязательств будет координировать Министерство обороны. Законопроект еще должен утвердить Сейм.

Как сообщила представитель отдела прессы Минобороны Анете Гнезе, в настоящее время статус вооруженных сил США и других стран НАТО в Латвии регулирует договор о статусе вооруженных сил, заключенный в 1951 году, к которому Латвия присоединилась в 2001 году.

Этот договор предусматривает, что страны могут заключать дополнительные двусторонние соглашения, чтобы более широко регулировать статус вооруженных сил на территории другой страны.

Таким образом, новый договор дополнит условия договора НАТО согласно современным требованиям и будет предусматривать условия пребывания американских военных на латвийской территории.