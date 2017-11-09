Кабинет министров в четверг 9 ноября отклонил все предложения депутатов по дополнительному финансированию в бюджете 2018 года.

Депутаты подали предложений на 223 млн евро, но правительство поддержало лишь предложение Министерства образования и науки (МОН) увеличить финансирование на обеспечение работы школ-интернатов. Для этой цели в 2018 году будет выделено 2,4 млн евро.

На заседании правительства министры действовали согласно предложению министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы — не поддерживать ни одно из депутатских предложений, а по предложению МОН в коалиции была ранее достигнута договоренность.

Не получили поддержки и запросы на финансирование на решение демографических проблем, но правительство договорилось, что этот запрос будет рассмотрен в первом квартале следующего года.

Комментируя предложения депутата Иманта Парадниекса и Центра по делам демографии, премьер-министр Марис Кучинскис заявил, что они предусматривают выделение средств из бюджета на непредвиденные обстоятельства и поддержаны не будут.

Это касается и предложения представителя СЗК Эдгара Путры о предоставлении средств на системы мелиорации, добавила Дана Рейзниеце-Озола, напомнив, что правительство уже ранее решило выделить на это средства.

После внеочередного заседания правительства Рейзниеце-Озола выразила надежду, что депутаты по бюджету примут такое же решение, как правительство, и Сейм не внесет в него так называемых депутатских квот.

"Главы фракций обещали, что депутатских квот не будет, и на утверждение в окончательном чтении будут направлены инициативы министерств. Мы рассчитываем, что Сейм учтет это", — сказала министр.